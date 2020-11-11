"برشلونة أفضل بدون ميسي".. تصريحات نارية من كومان

2020/11/11 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

وجه الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تصريحات نارية ضد قائد الفريق الدولي ليونيل ميسي.

وقال رونالد كومان، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "عندما وصلت أخبروني أن ميسي غير سعيد، تحدثنا في منزله وشرح لي أسبابه وكنت صريحاً، أخبرته أن الشيء الوحيد الذي يمكنني تغييره هو كرة القدم".

وتابع "كومان" قائلًا: "اغير نظام اللعب، موقعه في الملعب، أهميته في الفريق، ولكن الأشياء التي كان في مشاكل مع النادي"، مشيرًا إلى أن:" ميسي أظهر لي أنه يريد الفوز بالألقاب ويستمر كونه الأفضل على الرغم من أنه كان يُعاني من مشاكل مع النادي".

وأضاف: "برشلونة كان وسيظل الفريق الأفضل مع ميسي أو بدونه، لأن داخل الفريق نلعب من أجل أن نفوز، وليس من أجل أن نلعب ونخسر".

وعلق على إصابة أنسو فاتي، ومدة غيابه لمدة 4 أشهر قائلًا: "إصابة "فاتي" كانت ضربة قاسية، سنفتقر لاعب جيد في الجناح وكان قادراً على اللعب كرقم 9 أيضًا".

وواصل: "علينا أن تتقبل الإصابات وأن تمنح اللاعبين الآخرين فرص أيضاً، نتمنى لأنسو الشفاء العاجل".

وتطرق بالحديث عن أداء جريزمان، قائلًا:" إنه يعمل بشكل جيد على الرغم من أنه هو نفسه قال مؤخرًا إن أداءه يجب أن يتحسن أمام المرمى، متابعًا عندما يمر اللاعبين بلحظات الشك يمكننا مساعدتهم في استعادة أفضل ما لديهم".

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