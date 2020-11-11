فريق يد بلدية البصرة يغلق ملف التعاقدات بصفقة مهمة

2020/11/11 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن نادي بلدية البصرة، غلق ملف التعاقدات، بعدما ابرم صفقة اللاعب الدولي السابق حسام علي لتمثيل فريق اليد في الموسم الجاري.

وقال مدرب الفريق مخلص عبد العباس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفريق اكمل التعاقد مع اللاعب الدولي السابق حسام علي لتمثيل فريق النادي لكرة اليد للموسم 2021-2020”.

وأكد عبد العباس أن “الفريق اكتمل الصفوف بعد سلسلة من التعاقدات النهائية واصبح جاهزاً الان لخوض غمار البطولة التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي”.

وكان علي قد مثل فرق نفط الجنوب والكرخ والبلدية في المواسم السابقة.



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