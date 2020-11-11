انضباط التطبيعية تغرم العنكوشي خمسة ملايين دينار

2020/11/11 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

افاد مصدر في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ان الهيئة فرضت غرامة مالية على رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لجنة الانضباط اطلعت على تصريحات رئيس نادي الديوانية وانتقاده للحكام بشكل علني بعد مباراة الكرخ في الدوري الممتاز”.

واوضح ان “اللجنة قررت فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على العنكوشي بسبب تصريحاته الاعلامية وتوجيه انذار بمضاعفة العقوبة في حال تكررت التصريحات”.

يذكر ان العنكوشي وجه انتقاداً حاداً لحكم مباراة فريقه امام الكرخ بعدما اشهر بطاقتين حمراوين بوجه لاعبي الديوانية.



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