المعهد المصري في مدريد في ذكرى تأسيسه ودوره في التقارب بين ضفتي المتوسط - خالد سالم

2020/11/11 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_سالم "لكنها تدور يا ملوك الطوائف..." د.خالد سالم قد لا يعرف كثيرون أن هناك مؤسسة عربية، مصرية، ذات مجد تليد في عاصمة أوروبية، كانت إلى عهد قريب مشعلاً يضيء درب العلاقات العربية الأوروبية بفضل أفكار رجال ذوي بصيرة، تركوا بصماتهم الثقافية طوال درب حياتهم.



أعني هنا المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد الذي يكمل اليوم عقده السابع.



هذا الصرح ذو المعمار المميز وحديقته البسيطة والجميلة و ......





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