امانة بغداد تباشر باكساء شارع النواب في الكاظمية

2020/11/11 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلنت أمانة بغداد،اليوم الأربعاء،المباشرة بإكساء شارع النواب الرئيس في الكاظمية.

وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"بلدية الكاظمية باشرت بإكساء شارع النواب بدءاً من مدخل ساحة عدن وصولاً لحسينية النواب بمساحة ٦٠٠٠ م٢ وبجهود ذاتية".

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