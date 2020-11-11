الرافدين يؤكد: مستمرون بفتح الحسابات للمواطنين

2020/11/11 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

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أحد فروع مصرف الرافدين

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مصرف الرافدين، الأربعاء، أنه مستمر بفتح الحسابات للمواطنين وشرائح أخرى لإيداع أموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم،11 تشرين الثاني 2020، إن "المصرف مستمر في فتح الحسابات (التوفير والجاري) للمواطنين وإيداع أموالهم لقاء حصولهم على الفوائد".

وأشار البيان إلى ان "المصرف دعا المواطنين إلى زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع أموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الإيجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك".

ر.إ

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