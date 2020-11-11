الجهاز المركزي للتقييس: لا نملك سلطة لمنع دخول بعض البضائع المضرة إلى العراق

2020/11/11 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

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الجهاز المركزي للتقييس

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأربعاء، عن عدم امتلاكه سلطة لمنع دخول بعض البضائع المضرة الى العراق.

وذكر رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط حسين علي داوود، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 11 تشرين الثاني 2020، ان "الكثير من البضائع التي تدخل البلاد بعضها مضر، بيد ان الجهاز لايمتلك السلطة لمنع دخولها"، مبينا ان "السجائر التي تملأ الاسواق المحلية، من البضائع التي يجب ان تخضع للفحص المسبق"، معربا عن اسفه لانه لاتوجد لدى الجهاز اية شهادة لفحص السكائر حتى هذه اللحظة.

واوضح ان "قسم الصناعات النسيجية في دائرة السيطرة النوعية التابعة للجهاز، يجري عمليات فحص المنتجات المستوردة مثل الملابس الداخلية بجميع انواعها والجوارب والمناشف والشراشف وملابس الاطفال اعتمادا على المواصفات القياسية العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة".

وأشار إلى ان "الجهاز تسلم مؤخرا، نماذج من وزارة الدفاع لبدلات عسكرية، وتم اجراء الفحص اللازم عليها وتسليم النتائج الى الجهة ذاتها، اضافة الى تسلم طلبات خاصة بشركة مصافي الوسط، ويجري الفحص لنوعية الغزل وثبات الالوان عند الغسل ووزن المتر المربع بما يخص نوعية القماش وسماكته".

ر.إ

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