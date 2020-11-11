اعتقالات تطال مسؤولين اثنين وموظف كهرباء بتهم فساد

2020/11/11 | 10:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات تعاطي الرشوة بالجرم المشهود في محافظات البصرة وبغداد وكربلاء.

وذكرت الدائرة في بيان، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أن "العمليَّة الأولى نفَّذتها ملاكات عمل مديريَّة تحقيق البصرة، وأسفرت عن ضبط مسؤول قسم تقاعد قضاء القرنة، مُتلـبِّسًا بالجرم المشهود أثناء تسلُّم الرشوة، لقاء تسهيل قبض الفروقات الماليَّة من فرع هيئة التقاعد في البصرة"، مشيرًا إلى أن "العمليَّة أسفرت عن ضبط عددٍ من الأضابير التقاعديَّة بحوزة المُتَّهم".

وأضاف البيان، أنّ "فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن من ضبط موظفٍ في وزارة الكهرباء بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ، مقابل إعادة التيار الكهربائيِّ الذي تمَّ فصله من المصدر الرئيس عن إحدى البنايات، وإعادة المقاييس للعمل، كما تمَّ ضبط المعاملة الخاصَّة بالبناية خلال العمليَّة".

كما أشار البيان، إلى أنّ "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى مديريَّة تنفيذ المحافظة، قامت في عمليَّةٍ منفصلةٍ بضبط مسؤول الأضابير في المديريَّة مُتلبسًا بالرشوة مقابل تسليم الإضبارة التنفيذيَّة العائدة لأحد المراجعين".

وأوضح البيان، أن "محاضر أصولية نظمت بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات في العمليات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة وبغداد وكربلاء، الذين قرَّروا توقيف المتهمين".

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