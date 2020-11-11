دعت لاقالته.. دولة القانون: بقاء وزير المالية سيخلق الديون والدمار للاجيال القادمة

2020/11/11 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

دعا ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المنالكي، الاربعاء، الى اقالة وزير المالية علي علاوي من منصبه بسبب سياساته الخاطئة، مشيرا إلى أن بقاء الوزير سيخلق الديون والدمار للاجيال القادمة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء النوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة ليس لديها سياسة مالية واضحة وللاسف لم يكن لها اي دور فعلي في الازمة الاخيرة خاصة لوزير المالية”، لافتا الى ان ” ايرادات النفط الشهرية تصل الى 3 مليار دولار اي تقترب من 4 ترليون مع بقية الايرادات ورغم لك ذهبت للاقتراض المتكرر وكانها ليس لديها اي عمل سواه”.

واضاف النوري،ان” توزيع الرواتب وهي حق طبيعي لكل موظفي ومتقاعدي العراق وبيقية الشرائح تحول الى معجزة وانجاز مؤكدا ضرورة ان تسعى اللجنة المالية النيابية الى اقالة وزير المالية لان سياسته لن نحصل منها سوى الديون والدمار للاجيال القادمة”.

واشار النوري الى ” ضرورة اختيار وزير يملك كفاء وقدرة على اجراء اصلاحات حقيقية تسهم في زيادة الايرادات وانتشال الاقتصاد الوطني من وضعه الراهن وتامين تسديد الرواتب في مواعيدها دون اي تاخير”.



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