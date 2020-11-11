نائب: نسعى لتثبيت رواتب الموظفين في قانون تمويل العجز المالي

2020/11/11 | 10:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب النواب الكورد، من الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية يوم امس الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون العجز المالي.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية ظهرت بعض المحاولات لالغاء الفقرة الخاصة برواتب موظفي اقليم كوردستان في مشروع قانون تمويل العجز المالي.

واضاف: نحن النواب الكورد اعترضنا على تلك المحاولات وانسحبنا من الاجتماع، واكدنا ضرورة توفير رواتب موظفي اقليم كوردستان.

واوضح: ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا قبل عقد جلسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، وسنحاول تثبيت الفقرة الخاصة برواتب موظفي اقليم كوردستان في مشروع القانون.

هذا واتفقت حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية على تسليم نصف واردات المنافذ الحدودية بالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بارسال مبلغ 320 مليار دينار كتخصيصات لرواتب الموظفين.

PUKmedia خاص ‌

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