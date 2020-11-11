رغم الغرامات بمليارات الدولارات.. سياسة غوغل في أوروبا لم تتغير

2020/11/11 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضى الاتحاد الأوروبي نحو عقد من الزمان في ملاحقة شركة غوغل بشأن تهم تتعلق بمكافحة الاحتكار، وفي النهاية فرض غرامة عليها بنحو 10 مليارات دولار بسبب استخدامها تكتيكات غير قانونية للحفاظ على هيمنتها في السوق.

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