2020/11/11 | 10:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، انطلاق الصفحة الثانية من عملية “لبيك يا رسول الله” غرب الأنبار.

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان، أن “قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي متمثلة بالألوية (13، 17، 18، 19، 37)، بالإضافة لحشد محافظة الانبار وكافة المديريات والمعاونيات الساندة في هيئة الحشد، و بمشاركة الجيش المتمثل بقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية انطلقت بالصفحة الثانية من عملية لبيك يا رسول الله غرب الانبار”.

وأضاف البيان، أن “العملية تهدف للقضاء على الأنفاق والمضافات التي يستغلها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ عملياته الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، في هذه المنطقة التي تمتاز بوعورتها جغرافيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الصفحة الثانية من عمليات “لبيط يارسول الله” في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الصفحة الثانية من عمليات “لبيط يارسول الله” في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).