2020/11/11 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الاربعاء (11 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 125,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 124,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو ⬅️ 118,22 دولار

الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 132,60 دولار

الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 815,26 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1881,98$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 44,07 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 41,80 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة العملات والذهب في سوق العراق: مؤشر الدولار عند مستوى مرتفع) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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