2020/11/11 | 10:43 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد المباشرة باكساء شارع النواب الرئيس بمنطقة الكاظمية .

ونقلت الامانةفي بيان ” بلدية الكاظمية باشرت إكساء شارع النواب بدءاً من مدخل ساحة عدن وصولاً لحسينية النواب بمساحة ٦٠٠٠ م٢ “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تباشر اكساء شارع النواب بالكاظمية 7 SKY TV.

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