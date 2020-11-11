مصادرة نصف مليون جهاز تعدين عملات رقمية في ايران

2020/11/11 | 10:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن رئيس اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملة علي مؤيدي، عن مصادرة نحو 500 الف جهاز تعدين عملات رقمية في ايران.

واوضح مؤيدي، أنه تم تشكيل 1000 ملف بخصوص تعدين العملات الرقمية حتى الان، مؤكدا أنه من المقرر عقد اللجنة اجتماعا بوزارة الداخلية لحسم ملفات تعدين العملات.

يشار أن تعدين العملات الرقمية يتطلب استصدار تراخيص قانونية من الجهات المعنية في ايران على خلفية استهلاك هذه الاجهزة حجما كبيرا من الطاقة الكهربائية.



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