المالية النيابية: الحكومة تمتلك رصيد مدور اكثر من 3 تريليونات دينار

2020/11/11 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة تمتلك رصيد مدور اكثر من 3 تريليونات دينار من فائض الأشهر الماضية، مؤكدة تشكيل لجنة حكومية – برلمانية لمناقشة الورقة البيضاء.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الحاج، "استغرب قيام الحكومة بربط توزيع الرواتب بإقرار قانون الاقتراض الثاني، لانها تمتلك رصيد مدور اكثر من 3 تريليونات دينار"، مشيرا إلى أن هناك بعض الفقرات البسيطة تحتاج إلى المناقشة بين اللجنة المالية والحكومة.





وأضاف أن اللقاء مع رئيس الوزراء وزير المالية، تضمن منح اللجنة المالية الموافقة على قيام الحكومة بالاقتراض لدفع رواتب الموظفين وشراء الادوية والمسائل الأخرى الضرورية، موضحا أن جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم اللجنة المالية والكادر المتقدم في وزارات المالية والتخطيط وسيجتمعون شهريا مرتين لمناقشة الورقة البيضاء وتحقيق الإصلاحات.





ونوه إلى أن اللجنة المالية طلبت من الحكومة ارسال مشروع قانون موازنة العام 2021 نهاية الشهر الحالي في اقصى وقت.





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