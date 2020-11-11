المطالبة بإنشاء مستشفى جديد لتخفيف الاكتظاظ على مستشفى المحاويل في بابل

2020/11/11 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مواطنون في محافظة بابل قضاء

المحاويل بانشاء مستشفى في ناحية

الامام ذات الموقع الممتاز للتخفيف من

الاكتظاظ الذي يشهده مستشفى المحاويل

الذي لا يتحمل عدد المراجعين اليه لكون

يمر به الطريق الدولي وكثي

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