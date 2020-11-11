السليمانية تنكّس علمي العراق وكردستان حداداً على قادر حاجي

2020/11/11 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، الحداد لثلاثة أيام في المحافظة، وتنكيس علمي العراق وإقليم كردستان، حداداً على قادر حاجي، أحد مؤسسي حركة التغيير الكردية.

وذكر بيان للمحافظة، إن "المحافظ هفال أبو بكر يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام العراقي والكردستاني من المباني الحكومية لثلاث أيام حداداً على وفاة أحد مؤسسي حركة التغيير قادر حاجي علي يوم أمس بفيروس كورونا".

وكانت كتلة التغيير في مجلس النواب، نعت أمس الثلاثاء، وفاة أحد مؤسسي الحركة، القيادي قادر حاجي علي، إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بقلوب صابرة محتسبة راضية بقضاء الله، تنعى كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي وفاة المغفور له المناضل البارز ( المرحوم قادر حاجي علي ) القيادي المؤسس في حركة التغيير – كوران".

وأضاف البيان :"بهذا المصاب الجلل تقيم كتلة التغيير النيابية مجلس العزاء على روح المغفور له اليوم الأربعاء الموافق 11/11/2020 في مبنى مجلس النواب العراقي من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً".

والراحل قادر حاجي علي، أحد أبرز مؤسسي حركة التغيير في السليمانية، حيث شارك عدداً من رفاقه في تأسيس حركة التغيير عام 2009، وانسحب منها عقب وفاة نوشيروان مصطفى.

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