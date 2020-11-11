بالفيديو.. ما قاله بن سلمان خلال الاتصال المرئي مع الكاظمي

2020/11/11 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم أمس عبر تقنية الفيديو، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال محمد بن سلمان خلال اللقاء المرئي، إن "عقدنا اجتماعاً مهماً بين السعودية والعراق، وان الروابط بين البلدين عميقة وكبيرة جداً ومهمة".

وأضاف، أن "واجب المملكة والعراق العمل على تحقيق تلك الروابط، وأنا سعيد جداً لتطوير العمل مع العراق، وأنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي".

ويوم أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سعيه لتوطيد العلاقات وبناء تكامل اقتصادي مع السعودية.

وقال الكاظمي في كلمة له تابعتها (بغداد اليوم)، "تجمعنا علاقات تاريخية مع المملكة العربية السعودية وبين شعبينا أواصر وطيدة، ولذلك نسعى لتوطيد العلاقات وبناء تكامل اقتصادي مع السعودية ويشمل المنطقة".

واضاف: "نحن في مرحلة البناء لصالح شعوبنا وعلينا أن نؤسس لثقافة الأمل والعمل"، مؤكداً أن "العراق يمد يده لكل جيرانه و من يتمنى له الخير وشعب العراق يستحق الأفضل".

ولفت الى أن "اجتماعه مع ولي العهد السعودي هو امتداد لعمل دؤوب من أجل التعاون بين البلدين وخلق الفرص".

وكان الديوان الملكي السعودي، قد نشر في وقت سابق، البيان المشترك للقمة التي عقدت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

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