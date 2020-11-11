“فوائد كبيرة” للمواطنين من مصرف عراقي مقابل ايداع اموالهم

2020/11/11 | 10:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح اخرى لايداع اموالهم في المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف مستمر في فتح الحسابات ( التوفير والجاري ) للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد”.ودعا المصرف المواطنين الى “زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك”.

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