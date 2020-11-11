الأمن النيابية: الحكومة تعطي انطباعا عن مدى ضعفها بعدم مطالبة واشنطن سحب قواتها

2020/11/11 | 10:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي ، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتنصل عن وعوده بشأن إخراج القوات الأجنبية مبينا ان حكومة الكاظمي تعطي انطباعا مدى ضعفها وعدم قدرتها على مواجهة واشنطن .وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مؤامرة استبدال حكومة عبد المهدي بحكومة الكاظمي أضعف مطلب البرلمان باخراج القوات الأجنبية”.أواضاف ان “حكومة عبد المهدي حكومة قوية كانت لديها إرادة واضحة لاتمام عملية انسحاب القوات الامريكية من الأراضي العراقية بناء على قرار مجلس النواب”.أوأشار عليوي إلى أن “حكومة الكاظمي ليس لديها نوايا حقيقية في التعامل مع ملف خروج القوات الأجنبية بالمطلق”، لافتا الى أن “الكاظمي سمح لنفسه بالانصياع لارادة ورغبات واشنطن بعدم الالتزام بقرار مجلس النواب”.



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