2020/11/11 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التزاما بتطبيق التوجيهات الصادرة في الروزنامة الزراعية لحماية حقوق المزارعين ومحاربة سياسية إغراق السوق بالمنتجات، قامت هيأة المنافذ الحدودية وفي منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان من ضبط وإتلاف مادة البطاطا الممنوعة من الاستيراد لضمان تطبيق سياسية حماية المنتج المحلي.

تمت عملية الائتلاف من لجنة شكلت من الجهات المختصة من الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة المنافذ الحدودية :الالتزام بتطبيق الروزنامة الزراعية لضمان حماية ودعم المنتج المحلي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة المنافذ الحدودية :الالتزام بتطبيق الروزنامة الزراعية لضمان حماية ودعم المنتج المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).