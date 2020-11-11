بدر تتحدث عن افشال “مؤامرة” في إثارة فتنة بين مكونات ديالى

2020/11/11 | 10:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر عودة ، الأربعاء، أن تنظيم “ داعش” الاجرامي لجأ مؤخرا الى قتل وخطف لمدنيين من اهالي محافظة ديالى بطرق اجرامية في محاولة منه لاثارة الفتن الطائفية وزيادة الاحتقان بين مكونات المحافظة .وقال عودة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تنظيم داعش الارهابي يستغل بعض الجماعات في ديالى لتنفيذ ماربه مع وجود جهات متورطة بإشعال فتنة الحرب الطائفية”.وأضاف أن “الفتنة الطائفية مسار خطير يخطط له تنظيم داعش وحلفاءه ويسعى إلى إعادة حقبة الطائفية”، مشيرا إلى أن “حكمة وحنكة العشائر والأجهزة الأمنية في ديالى أبعدت خطرا كاد يحدق باشعال حرب طائفية”.وحذر عودة من “خطورة الخلايا الارهابية النائمة في ديالى التي يعيش فيها خليط من العرب السنة والشيعة والاكراد والتركمان”.



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