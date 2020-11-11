قد يعود ترامب أو نسخة منه ثانية - قصي الصافي

2020/11/11 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قصي_الصافي سكب الكثير من الشمبانيا، وضجت جميع المدن الامريكية بالاحتفالات والاهازيج والرقص فرحاً بخسارة ترامب، بينما عبّر حشد لايقل عدداً عن غضب هادر، و ذرف الكثير من الدموع لنهاية رئاسته.



( قال لي جاري وهو أمريكي ذو ميول يسارية: لقد تم صرف مايزيد على 8 مليار دولار على هذه الانتخابات، وهذا المبلغ يكفي على أقل تقدير لأعادة إعمار مدينة دمرتها جيوش الغرب لتوسيع أسواقها في البلدان النامية).



المتابع للانت ......





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