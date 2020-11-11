من هو بايدن ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/11/11 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي حينما كان بايدن عضواً في الكونغرس الأمريكي كان من المتحمسين على احتلال العراق في 9/4/2003 وقد اعتبر ذلك الاحتلال فشل للسياسة الأمريكية ..



كما كان نائباً للرئيس الأمريكي أوباما حدثت في عهده الأسود الحرب الأهلية في سوريا وليبيا والآن أثناء الحوار مع ترامب كان مشروعه تقسيم العراق وربما يعمل فيه حرب أهلية أيضاً ..



من خلال هذه الصورة يعطي إنذاراً للشعب العراقي بأن قدومه للسلطة في الولايات المتحدة الأمر ......





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