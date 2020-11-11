المالية النيابية: البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض بمبلغ يتراوح بين 12 إلى 15 تريليون دينار

2020/11/11 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت مصادر مقربة من اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، ان اللجنة تواصل اجتماعاتها من أجل كتابة تقريرها النهائي على مشروع الاقتراض والقرض الذي تحتاجه الدولة قبل أن يتم عرضه للتصويت في البرلمان.





وذكر تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم 11 تشرين الثاني 2020، انه "ليس من الواضح نجاح البرلمان في التصويت على قانون الاقتراض في جلسته المقررة اليوم الأربعاء)، نظرا لبعض الاعتراضات التي يواجهها القانون، حيث تطالب بعض الكتل التصويت على 9 تريليونات فقط، وترى أن الحكومة قادرة على توفير بقية الأموال من خلال عائدات النفط وإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من بوابات الدخل المالي".

وأضاف أنه " ليس من الواضح أيضا ما إذا كانت الحكومة ستتمكن بعد التصويت على قانون الاقتراض من الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة، أم أنها ستكون بحاجة إلى قوانين اقتراض لاحقة، خاصة مع بقاء حالة الركود الاقتصادي قائمة في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا".

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية النائب أحمد حمه رشيد، قوله إن "اجتماع (الاثنين الماضي) يعد الأفضل الذي تم عقده مع الحكومة منذ تشكيلها، كونه ناقش القضايا بكل مهنية وموضوعية"ن مبينا ان "الحكومة خفضت القرض الذي تطالب به بموجب مشروع القانون إلى 20 تريليون دينار (أقل من 19 مليار دولار)، وقدمت لنا بيانات جديدة سوف نطلع عليها، وفي ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب".

واوضح حمه رشيد، أن "المالية النيابية تحدثت بصراحة إلى الكاظمي، وأبلغته بأن المبلغ الذي طلبه ورغم تخفيضه لكنه ما زال كبيرا، ومن الممكن أن يصوت البرلمان على القانون بقرض يتراوح بين 12 إلى 15 تريليون دينار".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد تعهد في وقت سابق، بإطلاق رواتب الموظفين بدءا من يوم غد الخميس، في حال أسرع البرلمان بإقرار قانون الاقتراض، فيما أكد عضو اللجنة المالية أحمد مظهر الجبوري، على أن رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة.

وقال الجبوري، إنه "تم الاتفاق خلال اللقاء مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان"، مشددا على أن تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل أبدا بتأخرها مرة أخرى.

وكان الكاظمي، قد أشار عقب لقائه مع اللجنة المالية النيابية إلى "تفاهمات مشتركة" حدثت بين الحكومة واللجنة المالية النيابية لمناقشة التصويت على قانون الاقتراض المالي الذي تطالب به الحكومة لمواجهة أزمتها المالية التي حالت دون إيفائها بالتزاماتها، خاصة تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام.





وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أشاد الكاظمي بلقائه مع اللجنة المالية في البرلمان، وتعهد بإطلاق رواتب الموظفين بعد المصادقة على قانون الاقتراض.

ر.إ

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