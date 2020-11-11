2020/11/11 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، أسعار بيع وشراء الدولار والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.وذكر المركز في بيان أن “سعر بيع الدولار هو 125,500، بينما سعر الشراء، 124,500″، مشيراً إلى أن “سعر اليورو: 100 يورو مقابل 118,22 دولار”.وأضاف، البيان أن “سعر الأسترليني: 100 باوند لكل 132,60 دولار، بينما سعر الليرة التركية: 100 دولار لكل 815,26 ليرة تركية”، مبيناً أن “سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1881,98$”.ولفت إلى أن “سعر برميل نفط الخام برنـت 44,07 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكـي 41,80 دولار”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يحافظ على ارتفاعه في الأسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يحافظ على ارتفاعه في الأسواق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).