فرق استكشافية تبحث عن الغاز في الانبار

2020/11/11 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، الاربعاء، استعداد إدارة المحافظة لدعم مشاريع وزارة النفط لاستكشاف الغاز الطبيعي.

وذكر المكتب الاعلامي في للمحافظ في بيان، إن “الدليمي التقى وفداً من شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط في العاصمة بغداد”، مبيناً أنه “ناقش مع الوفد آليات دخول الفرق الزلزالية لاستكشاف الغاز الطبيعي في محافظة الأنبار”.

واكد المحافظ، وفق البيان، على “أهمية تحقيق خطة وزارة النفط بالتوجه لاستكشاف حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الغربية وهي خطوة واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجة البلد”.

وأضاف الدليمي، أن “الحكومة المحلية في محافظة الأنبار تكرس كل الجهود ومستعدة لتقديم الدعم الأمني اللازم حيث تم تخصيص قوة حماية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي لتأمن حماية الفرق الزلزالية أثناء جولتهم بالمناطق المخصصة للاستكشاف”.

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