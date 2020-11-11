كلفته اكثر من 100 مليار.. خرائط الأساس الطوبوغرافية مشروع حيوي جديد بالعراق

2020/11/11 | 11:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تستعد وزارة الموارد المائية لتنفيذ المشروع المهم "خرائط الأساس الطوبوغرافية للعراق" الذي أقره مجلس الوزراء، وتبلغ كلفته الإجمالية 105 مليارات دينار وينفذ على 5 مراحل، ويشكل المشروع أهمية ستراتيجية للبلاد في جميع المجالات.

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