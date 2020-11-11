ارتفاع حصة الجمهوريين إلى 49 سيناتوراً مقابل 48 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ

2020/11/11 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

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عزّز الجمهوريون فرصهم للاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ، بعد نجاح السيناتور عن ولاية كارولاينا الشمالية توم تيلليس في الاحتفاظ بمقعده على حساب الديمقراطيين.

واعتبر الجمهوريون فوز تيلليس انتكاسة للرئيس المنتخب جو بايدن وحلفائه الديمقراطيين، الذين تضاءلت بذلك آمالهم بالسيطرة على الغرفة العليا في الكونغرس.

وارتفعت حصّة الجمهوريين إلى تسعة واربعين سيناتوراً مقابل ثمانية واربعين للديمقراطيين في مجلس الشيوخ المؤلّف من مئة سيناتوراً ولا تزال هناك ثلاثة مقاعد لم تُحسم نتيجتها بعد، أحدها في آلاسكا.

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