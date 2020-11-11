البحرين: الديوان الملكي يعلن وفاة رئيس الوزراء

2020/11/11 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس

أعلن الديوان الملكي في البحرين، الاربعاء، وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة.

ونعى الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية وتابعه "ناس"، (11 تشرين الثاني 2020)، "رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي وافاه الاجل صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان، أن "مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

وأعلنت المملكة "الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس".

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