2020/11/11 | 11:45 - المصدر: سفن سكاي

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اعلن الديوان الملكي البحريني وقاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل..وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة 7 SKY TV.

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