2020/11/11 | 11:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} أكد قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الأربعاء، ان قوات الحشد الشعبي والجيش طوقت الأهداف المرسومة في عمق صحراء الانبار لتطهيرها من فلول داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات لبيك يا رسول الله.. الحشد والجيش يطوقات اهدافهما في عمق صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات لبيك يا رسول الله.. الحشد والجيش يطوقات اهدافهما في عمق صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).