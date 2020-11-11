2020/11/11 | 11:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفرات نيوز : بغداد} تمكنت دوريات شرطة نجدة الكاظمية بالتعاون مع الاجهزة الأمنية، الأربعاء، من القبض على متهم بجريمة قتل في مدينة الكاظمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالقتل في الكاظمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالقتل في الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).