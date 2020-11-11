طهران ترد على مزاعم عن نية ترامب اتخاذ خطوات ضدها قريبا

2020/11/11 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء

على التقارير التي أفادت بأن الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب ينوي تصعيد

الضغط على طهران في آخر أشهر ولاية حكمه.

ووصف المساعد السياسي لوزير الخارجية

الإيراني، عباس

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