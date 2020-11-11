الكاظمي ومحمد بن سلمان يؤكدان أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة

2020/11/11 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر دائرة مرئية، أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة، والدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق رفاهيتهما.

وشدد اللقاء على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق، وأن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية.

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