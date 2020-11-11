مخاوف في الولايات المتحدة إزاء إقالات بالجملة وتعيينات جديدة في البنتاغون

2020/11/11 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقال عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية بعد يومين من إقالة الوزير مارك إسبر من قبل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

إذ جاءت الاستقالات الجديدة من القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع للسياسة جيمس أندرسون ووكيل وزارة الدفاع للاستخبارات جوزيف كيرنان وجين ستيوارت رئيس أركان إسبر.

فيما أثارت عمليات الخروج السريعة مخاوف من أن الإدارة الأميركية تتطلع لملء البنتاغون بالموالين، الذين يمكنهم المساعدة في تنفيذ الإجراءات التنفيذية المثيرة للجدل في حوالي سبعين يوماً قبل أن يضطر ترمب إلى مغادرة البيت الأبيض.

فيما وصف ديمقراطيون خطوة ترمب بأنها رسالة خطيرة إلى خصوم أميركا وقلصت الآمال في انتقال منظم للسلطة، بينما يستعد الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن لتولي منصبه.

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