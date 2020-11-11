المفوضية تدلي بأول تعليق بعد المصادقة على قانون الانتخابات وتؤكد: ننتظر التخصيصات المالية

2020/11/11 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

الكلمة الاسبوعية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات:

بعد التصديق على قانون انتخاب مجلس النوّاب العراقي رقم (9) لسنة 2020 أصبح لزاماً على المفوّضية الشروع بمهامها لإجراء الانتخابات في موعدها الذي حدّدته الحكومة، وبناءً على ذلك فقد جرى وضع الأنظمة التي تنظم سير للعملية الانتخابية، والتي يستلزم القيام بها توفير التخصيصات المالية اللازمة التي ما تزال المفوّضية بانتظار إقرار الموازنة الانتخابية، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنفيذها.

وللإفادة من التجارب الانتخابية السابقة التي أجرتها المفوّضية، لا سيّما الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجرتها في شهر آيار من عام 2018، يسعى مجلس المفوّضين إلى التقييم وإحكام الضبط في العملية الانتخابية المقبلة، إذ يجري العمل على إعداد دراسة لمتابعة الشكاوى والطعون القابلة للقياس بموضوعية ومنطقية في العملية الانتخابية السابقة، ونتائج الأداء في حينها؛ للوقوف على أبرز المشاكل والعقبات المرافقة لها، وأسبابها وتحديد أثرها على نزاهة العمل؛ لوضع الإجراءات التصحيحية الرامية إلى منع حدوثها مرّة أخرى، وتجاوز تلك المسبّبات عن طريق إيجاد الحلول المناسبة لتفاديها وعدم تكرارها.

وللتّكيّف السريع والمستمرّ وللمواءمة الكاملة مع المتغيّرات المحيطة بالعمل الانتخابي، فقد جرى تشكيل لجان مؤلَّفة من أعضاء مجلس المفوّضين مع فرق ساندة لعمل اللجنة مشكّلة من الأقسام الفنية والقانونية المختصّة، تتولّى عملية التفاوض مع شركة (اندرا) الإسبانية المختصّة بإعداد آلية لتحديث قاعدة البيانات وتطويرها بما يتلاءم والبرامجيات الخاصّة بعُدّة التسجيل البايومتري والجدول الزمني اللازم للطباعة والنقل بما يتناسب والموعد المحدّد لإجراء الانتخابات، فضلًا عن تدريب الموظّفين العاملين عليها، وكذلك التفاوض مع شركة (ميرو) الكورية بشأن إعداد مركز التأهيل وتجهيزه، وتحديد الكميات التعويضية والإضافية لأجهزة تسريع إعلان النتائج، فضلًا عن تشكيل لجنة تجهيز عدّة التحقّق الإلكتروني، ولجنة أخرى تعمل على التفاوض مع شركة (غرين كلوي) اللبنانية المتخصّصة بعدّة مراكز الاقتراع والمحطّات التابعة لها، وتوجيههم بإنجاز الأعمال ضمن الجدول الزمني الخاصّ بعمل المفوّضية.

ولاستمرارية عمل المفوّضية وديمومتها، فقد أكمل مجلس المفوّضين بناء الهيكل التنظيمي والإداري للمفوّضية على نحو يضمن تحقيق أهداف المفوّضية وبرامجها بفاعلية وواقعية متميّزة، عن طريق تفويض العمل، وتوضيح خطوط تدفق الصلاحيات، ورسم قنوات الاتّصال والتنسيق لنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها.

وعلى صعيد آخر فإنّ مفوّضية الانتخابات مستمرّة بعملية التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجّلين من مواليد (2001-2002) والمهجّرين، وتواصل عملية توزيع البطاقة البايومترية على الناخبين، كما تحرص أيضًا من خلال (الموقف العملياتي الأسبوعي) على إطلاع المهتمّين بالشأن الانتخابي على آخر مستجدّات الأعمال والإجراءات التي تضطلع بها تشكيلات المفوّضية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية، ومراكز التسجيل المنتشرة في عموم أرجاء العراق، التي تبلغ (1079) مركز تسجيل، وكذلك إطلاعهم على آخر مستجدّات العمل المستمر في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في متابعة الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية، وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون، ورصد مخالفاتها والتحقيق فيها إداريًّا، وإحالة الجنائية منها على المحاكم المختصّة بعد رفع تقرير مفصّل إلى مجلس المفوّضين.



وللاطّلاع على عملية تسجيل الأحزاب السياسية يتم من خلال (موقف تسجيل الأحزاب الأسبوعي) الخاصّ بالدائرة.

وضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس، فقد قام أعضاء مجلس المفوّضين بزيارة مكاتب المحافظات الانتخابية بصورة منفردة كلّ مكتب على حدة؛ بغية الاطّلاع المباشر على أهمّ التطوّرات المتعلّقة بعملية التسجيل، وتوزيع البطاقة البايومترية، وكذلك الوقوف على المشاكل والمعوّقات التي تواجه المكاتب الانتخابية بإداراتها الجديدة، داعين إلى الالتزام بالجوانب الإدارية والمالية والفنية واللوجستية بموجب الأنظمة والتعليمات التي تُسهم في إعداد المكاتب الانتخابية وتهيئتها للحدث الانتخابي المقبل.

وللوقاية من جائحة كورونا تسعى المفوّضية إلى تشكيل لجنة تنسيقية بالتعاون مع اللجنة العليا للصحّة والسلامة الوطنية، وفريق الأمم المتّحدة؛ لغرض وضع الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة الناخبين في مراحل العملية الانتخابية كافّة.



كما تعمل المفوّضية أيضًا بشكل مستمر على تقديم تقريرها الفصلي لمجلس النوّاب العراقي؛ بوصفه جهة تشريعية ورقابية، إذ يتضمّن نشاطاتها واستعداداتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، على مستوى الدوائر في المكتب الوطني، ومكاتب المحافظات الانتخابية كافّة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تدلي بأول تعليق بعد المصادقة على قانون الانتخابات وتؤكد: ننتظر التخصيصات المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تدلي بأول تعليق بعد المصادقة على قانون الانتخابات وتؤكد: ننتظر التخصيصات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).