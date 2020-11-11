موظفون في الديوانية ينفذون إضراباً عن الدوام بسبب تأخر الرواتب

2020/11/11 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أعلن موظفو دوائر الصحة، والعاملين بنظام الأجور اليومية والعقود في مديرية مجاري الديوانية، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، إضراباً عن العمل بسبب تأخر الرواتب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الكوادر الطبية والصحية والتمريضية والإدارية في دائرة صحة الديوانية نظمت اضرابا عن الدوام الرسمي بسبب تأخير استلام الرواتب.

وأضاف، أن عدداً من العاملين بنظام الأجور اليومية والعقود أغلقوا مبنى مديرية مجاري محافظة الديوانية ومنعوا دخول المراجعين والموظفين.

وتابع مراسلنا، أن العشرات من العاملين نفذوا إضراباً عن العمل وقطعوا الطريق الرابط بين مركز المحافظة والجامعة المؤدي إلى محافظة بابل.

ويوم أمس، حددت الحكومة يوم غد الخميس موعداً لصرف رواتب الموظفين المتأخر لشهر تشرين الأول الماضي في حال مرر مجلس النواب قانون تمويل العجز المالي.

وقال احمد ملال طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي عقد ببغداد، "نأمل ان يقر قانون تمويل العجز المالي بجلسة الأربعاء لمجلس النواب، لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم للتصويت على قانون تمويل العجز المالي، والذي تعهد من خلاله وزير المالية علي علاوي بإطلاق الرواتب بعد تمرير القانون مباشرة.

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