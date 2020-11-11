2020/11/11 | 11:50 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من دولة الفاتيكان يصل مدينة اور الاثارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/11 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من دولة الفاتيكان يصل مدينة اور الاثارية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من دولة الفاتيكان يصل مدينة اور الاثارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).