الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية التعاملات بقيادة قطاع السفر والترفيه

2020/11/11 | 11:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، مع تزايد آمال لقاح "كوفيد-19".

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