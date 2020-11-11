القبض على قيادي بتنظيم 'داعش' في كركوك

2020/11/11 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على أحد أمري مايسمى ديوان الحسبة لقاطع كركوك بعصابات داعش في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تنفيذا" لتوجيهات وزير الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد الارهابيين المطلوب وفق أحكام المادة ٤ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي".

واوضحت، أن "الارهابي عمل ضمن مايسمى ديوان الحسبة لقاطع كركوك، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ومقاطعة المعلومات ومداهمة داره في قرية تل عيد ضمن ناحية الرياض بمحافظة كركوك، حيث تم ايداعة التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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