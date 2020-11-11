اجماع نيابي على تضمين موازنة 2021 إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد

2020/11/11 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي ، الاربعاء ، وجود اجماع نيابي على تضمين حقوق عودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي ضمن قانون موازنة 2021 .وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هنالك إجماع نيابي على تضمين فقرة إرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي خاصة وانهم قد اكملوا جميع إجراءات العودة لقواطعهم العسكرية”.وأضاف أن “واحدة من أهم الجهود التي يتم تضمينها في قانون الاقتراض وموازنة 2021 إعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي”.وأشار البلداوي إلى أن “المضحين الذين قدموا أرواحهم والكثير منهم أصيب في المعارك وتصدوا لعصابات داعش الاجرامية في حين هرب الآخرون من ساحات المعارك”.



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