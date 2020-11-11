القبض على إرهابي في كركوك

2020/11/11 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

أعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الأربعاء،القبض على إرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارزها المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل ضمن مايسمى ديوان الحسبة لقاطع كركوك، "مبيناً أن"عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومقاطعة المعلومات ودهم داره في قرية تل عيد ضمن ناحية الرياض بمحافظة كركوك" .

واضاف انه" تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيق وللاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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