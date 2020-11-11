الزراعة: العراق سيستعيد مكانته في تصدير التمور بالأسواق العالمية

2020/11/11 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

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تمور العراق

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الزراعة، الأربعاء، أنها ستعيد حصة العراق في الأسواق العالمية للتمور، متوقعة تصدير 600 ألف طن من مختلف انواع التمور خلال الموسم الحالي.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 11 تشرين الثاني 2020، ان "الكميات المصدرة من التمور بلغت 100 ألف طن الى دول الصين وبنغلاديش وتركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات"، مبينا ان "عمليات التصدير من المتوقع ان تصل الى اكثر من 600 ألف طن للموسم الحالي من مختلف التمور العراقية".

واوضح ان "من أهم الاصناف المصدرة حاليا الزهدي والخستاوي وكميات من البرحي والمكتوم"، لافتا إلى ان من اهم المحافظات المنتجة للتمور هي كربلاء وديالى وبابل والبصرة.

وأشار إلى ان وزارة الزراعة تقدم جميع التسهيلات الى المصدرين وشركات التسويق الزراعي من اجل إعادة حصة العراق في الأسواق العالمية للتمور.

ر.إ

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