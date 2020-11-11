اسعار الذهب ترتفع مع تصاعد الإصابات بكورونا

2020/11/11 | 12:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لكوفيد-19 في ظل تزايد الإصابات الجديدة بالفايروس، مما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1878.54 دولار للأوقية (الأونصة).



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1876.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي: إن ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا يهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وإن ثمة حاجة لمزيد من المساعدات الحكومية المركزة.

ونزل الذهب 4.6 بالمئة في التعاملات الفورية قبل ايام، وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس آب، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية فايزر أن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة تفوق 90 بالمئة حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.

لكن هذة الانفراجة سلطت الضوء على تحديات لوجيستية لتوزيع مئات الملايين من الجرعات حين تصبح متاحة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.29 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 885.45 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2463.64 دولار.

PUKmedia وكالات‌

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