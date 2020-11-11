محافظ البصرة يعلن قرب افتتاح جسر النجيبية في الايام المقبلة

2020/11/11 | 12:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، الاربعاء، عن قرب افتتاح جسر النجيبية الذي يربط مركز المحافظة بشمال البصرة.

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