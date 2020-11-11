هل سيتأثر قرار اخراج القوات الأميركية بخسارة ترامب؟

2020/11/11 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاربعاء، أن قرار مجلس النواب باخراج القوات الامريكية من العراق ساري المفعول، مبينا أنه لن يتغير برحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الكناني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق ومنها الامريكية ساري المفعول ولاتغير به سواء تغير ترامب او بقي كرئيس للولايات المتحدة الامريكية وعلى الحكومة تنفيذ وعودها بالمضي في تطبيقه”.

واضاف الكناني،ان” قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية ومنها الامريكية يحظى بدعم شعبي والحكومة الزمت نفسها بتنفيذه وعليها ان تطبيقه وان تفعله كونها المسؤولة عن اليات التنفيذ”، مؤكدا أن “تغير الرئيس الامريكي لن يكون له اي تاثير على المشهد”.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي اتهم في تصريح سابق لـ/المعلومة/، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتنصل عن وعوده بشأن إخراج القوات الأجنبية مبينا ان حكومة الكاظمي تعطي انطباعا مدى ضعفها وعدم قدرتها على مواجهة واشنطن .



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