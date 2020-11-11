بالصور.. إصابة 30 مسافرا عراقيا بإنقلاب حافلتهم في تركيا

2020/11/11 | 12:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} انقلبت فجر اليوم الأربعاء حافلة تقل مسافرين عراقيين جميعهم من اهالي السليمانية في مدينة "روها" التركية.

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