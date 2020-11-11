افتتاح وحدة PCR لاجراء فحوصات كورونا في مستشفى شنكال العام

2020/11/11 | 12:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – شنكال افتتح يوم امس (10 نوفمبر 2020) وحدة الــ PCR لاجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا في مستشفى شنكال العام وذلك بدعم من منظمة Care ووزارة الشؤون الداخلية الاسترالية.كان مستشفى شنكال يرسل المسحات الى مستشفيات الموصل لاجراء الفحوصات والان سيتمكن أهالي القضاء اجراء الفحوصات والتأكد من اصابتهم من عدمها في المستشفى الخاص بهم.

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